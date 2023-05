Ricci dopo Torino-Monza: "Il rigore era netto! Certe cose non devono accadere"

Juric dopo Torino: "Era rigore netto!"

Torino-Monza, rigore non dato: parla Ricci

Queste le dichiarazioni del centrocampista granata, che ha analizzato episodio e partita: "Ci brucia tantissimo, nel primo tempo abbiamo avute molte occasioni. L'unica pecca è stata non chiudere la gara quando potevamo. Loro poi hanno segnato, e in seguito c'è stato l'episodio del rigore che per me è netto. Penso che di questi tempi cose così non devono succedere, soprattutto in una partita del genere a cui tenevamo tanto perché col Monza lottiamo per le stesse posizioni di classifica e noi vogliamo arrivare il più in alto possibile. Siamo entrati in campo concentrati, abbiam fatto la partita e giocato da Toro, dando tutto. Bisogna continuare così. Ora il Verona in lotta per la salvezza? In Serie A tutte le sfide sono difficili, bisogna star concentrati fino alla fine".

Parla Peluso dopo Torino-Monza