Torino, Schuurs: corsa contro il tempo per Verona

Dopo la sconfitta (1-0) contro la Juve la squadra di Zaffaroni e Bocchetti ha superato Sassuolo, Bologna e appunto Lecce, pareggiato con Napoli e Cremonese cadendo soltanto contro i nerazzurri. Uomo trascinante l’ex granata Verdi (tre gol nelle ultime quattro partite) - il quale ha deciso con una doppietta la prova contro quel Bologna dove aveva trovato la Nazionale e vissuto il miglior periodo della sua carriera - e poi segnato il gol del punto contro i grigiorossi.

Schuurs - ammesso e ancora non concesso che possa esserci - potrebbe trovarsi a duellare anche con Verdi, ma tendenzialmente gli toccherebbe il centravanti avversario. Considerata la stazza di Djuric, favorito per iniziare la gara, e la sua alternativa Gaich, viene da pensare che Juric nella circostanza lo piazzerebbe in mezzo. Buongiorno non è certo un esile centrale, considerati i suoi 194 centimetri, ma l’olandese resta tendenzialmente più adatto, a vedersela contro centravanti prestanti quali sono i due riferimenti dell’attacco veronese. Se Schuurs non dovesse recuperare, al centro resterebbe il dottor Buongiorno, con Djidji a destra e a quel punto Rodriguez braccetto di sinistra. Gravillon sarebbe a questo punto l’unica alternativa di ruolo, visto che Zima sta completando il programma di recupero dopo l’operazione al ginocchio. La speranza del ceco è ricomparire in questo finale di stagione, per poi dedicarsi anima e corpo alla preparazione estiva così da presentarsi in grande spolvero al via della prossima annata.