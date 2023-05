Torino a Verona: c'è prudenza su Schuurs, conferma Djidji

TORINO - Perr Schuurs ancora e sempre in dubbio. Anche oggi, giovedì, l'olandese si è allenato a parte: ma domani proverà a forzare, l'obiettivo è venir convocato per la partita di domenica del Toro a Verona. Il difensore è reduce da una noia muscolare accusata un paio di settimane fa. Ivan Juric, casomai riuscisse a portarlo a Verona, potrebbe comunque risparmiarlo e tenerlo prudenzialmente in panchina. Nel qual caso al centro della difesa opererà Buongiorno, molto probabilmente con Djidji e Rodriguez ai fianchi. Nelle ultime 4 trasferte affrontate, solo il Napoli campione d'Italia e l'Inter hanno raccolto 10 punti come il Toro: 3 vittorie contro Lecce, Lazio e Samp più un pareggio col Sassuolo, per i granata. E domenica, nuova trasferta per Juric e Ilic: nella "loro" Verona.