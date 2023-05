Toro primavera, al Filadefia per lo scudetto

TORINO - La forza del Filadelfia, il mitico impianto che può aiutare i ragazzi del Toro a vincere lo scudetto Primavera. Perché la squadra di Scurto, in preparazione alla fase finale che può portare il tricolore, si sta allenando nella casa degli Invincibili. Un premio per quello che hanno fatto, uno stimolo in più, un aspetto psicologico importante per questi giocatori che “sentono” il Filadelfia come tappa importante della loro carriera. E il bello deve ancora arrivare perché è possibile che lo stesso Juric, in piena sintonia con Scurto, faccia qualche capatina per far sentire in maniera ancora più forte la vicinanza della prima squadra.



Detto questo, entriamo nei particolari. I due tecnici, con la supervisione del dt Vagnati e di Ludergnani, responsabile del vivaio, hanno studiato tutto anche nei più piccoli particolari. In questo momento le condizioni climatiche rendono molto pesante il terreno del campo principale del Filadelfia e se si allenassero due squadre ci sarebbe il rischio di rovinarlo: non è proprio il caso, considerando anche che il Toro punta all’Europa. Quindi i giocatori di Scurto si allenano nel campo secondario in orari diversi dalla prima squadra in maniera da distinguere e favorire, nel lavoro, entrambe le formazioni. In questo modo anche la Primavera ha l’intera struttura a sua disposizione: il campo secondario per l’allenamento vero e proprio, la palestra e via dicendo. E così potrà anche preparare la fase finale del campionato senza il timore che qualcuno possa seguire, spiare il lavoro. E poi c’è la necessità oggettiva di lavorare su un campo in erba, visto che le fasi-scudetto si giocheranno su un prato naturale: negli stadi di Fermo e Tolentino o, in alternativa, nello stadio Enzo Ricci di Sassuolo (la decisione finale sulla location è ancora da prendere da parte della Lega). Di sicuro i playoff si disputeranno dal 2 al 9 giugno.

Quest’anno la Primavera si è allenata durante la stagione a Torino al Cit Turin su un campo in sintetico e ha disputato le proprie partite di campionato a Vercelli, su un altro prato in sintetico. E ovviamente quando ha affrontato le squadre avversarie su terreni in erba è andata in difficoltà, incontrando problematiche non indifferenti. A questo punto della stagione, con lo scudetto in ballo e i granata (secondi) che puntano all’accesso diretto alle semifinali dei playoff, occorre curare tutto al meglio.



I talenti del Toro primavera Pur tra mille difficoltà, Ludergnani ha portato avanti un ottimo lavoro, in Primavera ci sono diversi giovani talenti e il presidente Cairo nei giorni scorsi si era addirittura sbilanciato a ipotizzare in futuro la creazione di una seconda squadra partecipante al campionato di Serie C. E questo suo entusiasmo deriva anche dal fatto che la Primavera attuale ha elementi di qualità, che cercheranno di conquistare quel tricolore che in questo momento è ben visibile sulla maglia dei ragazzi dell’Inter. Ovviamente al momento la seconda squadra tra i professionisti è di difficile attuazione, ma già solo il fatto che il numero uno del club ci stia pensando fa capire quanta passione sia rifiorita attorno alla Primavera, pensando ai destini futuri dei migliori calciatori del vivaio.

Il settore giovanile del Torino, dunque, sta raccogliendo frutti importanti e altri ne arriveranno, nella speranza che altri giocatori seguano il percorso di Buongiorno (cresciuto proprio nel vivaio granata), che sta diventando uno dei più affidabili difensori del campionato italiano. Diversi sono i profili interessanti, già citati pubblicamente dalla stesso Juric: tra un paio di stagioni, dopo esperienze significative nel calcio professionistico (in primo luogo tra Serie C e B), potrebbero tornare a casa e aggregarsi alla prima squadra. Ma per questo ci sarà tempo. Al momento, prima di provare a vincere il titolo, i ragazzi di Scurto hanno già conquistato la possibilità di allenarsi al Filadelfia, nel campo secondario del tempio, sulle orme della prima squadra. E lo faranno fino al momento della partenza per le fasi finali di categoria. Così la Primavera sarà più competitiva per giocare su un campo in erba naturale, senza partire svantaggiata. Dal Fila ai playoff, obiettivo scudetto. E, in caso di trionfo, scatterà il premio, stabilito a inizio stagione: 5 mila euro a testa, la conferma che il gruppo ci credeva già allora. E adesso ci crede più che mai.

