Paro, conferenza Torino-Fiorentina: "Juric influenzato ma dovrebbe esserci"

TORINO - Matteo Paro, vice-allenatore del Torino, ha presentato nella classica conferenza stampa la gara di domani pomeriggio contro la Fiorentina valida per la 36esima giornata di Serie A. Il secondo di Ivan Juric ha dichiarato: "Il mister ha solo un po' di febbre, dovrebbe esserci domani. Con i viola abbiamo fatto belle partite, loro nonostante l'impegno europeo hanno avuto continuità di rendimento. Hanno cambiato tanti giocatori nelle varie partite, hanno diverse soluzioni di vario livello. Domani sarà una partita difficile anche se hanno giocato in coppa. Abbiamo dimostrato di poter far bene, in coppa Italia con loro meno bene ma possiamo metterli in difficoltà".

Paro, il punto sugli infortunati Matteo Paro fa il punto sugli infortunati e sulle loro condizioni: "Sanabria è a disposizione, è già recuperato. Solo Radonjic sta ancora recuperando, non penso sia stagione finita ma deve essere ancora curato. Pellegri si sta allenando da parecchio tempo, non credo sia un problema per lui fare 90 minuti. Abbiamo provato varie soluzioni, domani decideremo la miglior formazione". Poi sull'importanza della gara di domani aggiunge: "Domani è una partita importante, è uno scontro diretto. Ma non vuole dire che se va male, gli altri sei punti non contano. Se riesci a vincere domani, metteremmo un bel masso per lottare per l'ottavo posto. Ci teniamo a far bene e a continuare questo percorso di crescita, ci auguriamo che porti dei frutti contro un avversario che lotta per questo obiettivo".

Le parole di Paro su Ricci Paro fa anche un'analisi sul momento di Samuele Ricci e sulla sua evoluzione come giocatore: "Sta facendo un percorso importante, prima faceva il play classico e noi gli chiediamo altre cose. Ha lavorato dal punto di vista fisico, è cresciuto molto come massa, e la cosa migliore che ha acquisito è la capacità di andare in avanti e inserirsi, oltre a sentire gli spazi. Prima non lo faceva ma per le richieste degli altri allenatori, per noi ha ancora margini di miglioramento. Gli chiediamo un po' tutto, che sia incontrista o incursori, a lui come agli altri centrocampisti. Si è messo a disposizione ed è intelligente".

© RIPRODUZIONE RISERVATA