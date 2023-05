Torino: Sanabria per cancellare Nzola

TORINO - Certo dovrebbero essere sufficienti 12 gol in campionato ad Antonio Sanabria per conservare un posto nel Torino. E da titolare, con alle spalle Pietro Pellegri ancora da crescere ed esercitante una pressione più che sopportabile, per il paraguaiano.

Tra rinnovi caldi e svincoli con la B

Diverso sarebbe giocarsela con Mbala Nzola: se Pellegri di reti in questa Serie A ne ha 2, il centravanti dello Spezia è a quota 13: una più del bomber granata. Il quale però ne ha segnate 10 nel 2023, a fronte delle 6 realizzate dall’attaccante dei liguri che restano in piena corsa per la salvezza: la squadra di Semplici è quart’ultima con un punto in più del Verona e due in meno del Lecce. Il Toro gioca invece per l’ottavo posto.

Sanabria-Nzola, incrocio pericoloso

Dentro la partita il destino incrociato dei due centravanti. A gennaio Sanabria era un po’ fuori dai granata, e Nzola ne era considerato il papabilissimo erede. Adesso il sudamericano ha trovato la sua dimensione, detto che Nzola resta un attaccante che piace a Urbano Cairo e Davide Vagnati. I quali si aspettano magari una zampata proprio da Sanabria e davanti agli occhi di Nzola, per rompere gli indugi e allungare il contratto dell’ex Betis ora in scadenza nel 2025. Quello dell’angolano - che difficilmente scenderebbe in B - è ora fissato con lo Spezia al 2026.