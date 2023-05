Torino, Antolini rinnova con il club: è ufficiale

Uno sguardo al presente ed uno al futuro. Se è vero che il Torino avrà due partite chiave da giocare in campionato per raggiungere il miglior piazzamento possibile in classifica e sperare nell'Europa, la società granata tiene d'occhio anche la programmazione. E in questo senso, è ufficiale il rinnovo di contratto con il club del giovane Jacopo Antolini, terzino classe 2004 della Primavera.