Juric, cori razzisti in Spezia-Torino: la decisione del Giudice Sportivo

La decisione del Giudice Sportivo dopo i cori razzisti indirizzati a Ivan Juric da parte dei tifosi dello Spezia nel match casalingo contro il Torino è arrivata: chiuso per un turno il settore distinti dello stadio Alberto Picco per il prossimo match in casa dei bianconeri. La sfida era stata sospesa dopo che il tecnico granata era stato vittima di insulti razziali dai sostenitori della squadra di Semplici , come già accaduto anche a Kostic nello stesso stadio in occasione della sfida contro la Juventus . Multe anche a Verona (3.000 euro), Napoli (3.000), Salernitana (3.000) e Lecce (2.000).

Cori razzisti a Juric, la decisione del Giudice Sportivo

"Il Giudice Sportivo, considerato che, come segnalato nel referto arbitrale, alcuni sostenitori della Soc. Spezia occupanti il settore distinti levavano, dal 35º al 38º del primo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti dell'allenatore della Soc. Torino Ivan Juric, tanto da costringere il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa due minuti; ritenuto che, in ragione della gravità e della percezione reale del fenomeno nonché della durata del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, nn. 1 e 4, CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Spezia con l'obbligo di disputare una gara con il settore distinti privo di spettatori".

Giudice Sportivo, le altre decisioni dopo la 37ª giornata

Il giudice sportivo, dopo le partite del penultimo turno del campionato di Serie A, ha inoltre squalificato per una giornata sette giocatori. Questo l'elenco: Giulio Donati (Monza), Marvin Romeo Zeegelar (Udinese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) con ammenda di 2.000 euro per simulazione nell'area di rigore avversaria, Jaka Bijol (Udinese), Nicolas Martin Dominguez (Bologna), Kim Minjae (Napoli), Tonny Vilhena (Salernitana). Tra gli allenartori, un turno di stop a Maurizio Sarri della Lazio "per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale", e a José Mourinho della Roma, in quanto ammonito e già diffidato.