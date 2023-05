U23, il Toro dopo la Juve? Ludergnani apre: "È la strada giusta"

TORINO - "L'Under 23 è la strada giusta per la crescita dei giovani in Italia: in questo modo si faciliterebbe la costruzione di un percorso per i ragazzi": è il pensiero del responsabile del settore giovanile del Torino , Ruggero Ludergnani , a proposito delle seconde squadre, un tema molto caro nel panorama calcistico italiano. "C'è bisogno che anche i direttori sportivi credano maggiormente nei settori giovanili - continua il dirigente granata in conferenza stampa - e qui al Toro mi sento fortunato: le recenti parole di Juric sul nostro lavoro e sui nostri ragazzi ci riempiono di orgoglio e ci spingono a fare sempre meglio".

Primavera protagonista

La Primavera intanto sarà protagonista nelle fasi finali dello scudetto: "Adesso che siamo lì, è normale che ci crediamo - dice Ludergnani sulla cavalcata della formazione di Scurto che ha strappato il pass per le semifinali - e siamo convinti di avere le carte in regola per fare molto bene". Allargando il discorso a tutto il settore giovanile, Ludergnani sollecita "un salto di qualità nelle strutture per aumentare l'appeal di un club già importante come il Toro - conclude il responsabile del settore giovanile - e sono a conoscenza dello stato del Robaldo: lì nascerebbe un centro sportivo per tutte le squadre, mi auguro di averlo quanto prima perché è fondamentale anche per la condivisione quotidiana delle idee".