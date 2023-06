Torino, il piano di Vagnati sul mercato: i nomi e le alternative

TORINO - Nikola Vlasic e Aleksej Miranchuk prima del ritiro di Pinzolo: questo è l’obiettivo di Davide Vagnati che la prossima settimana cercherà l’accelerata decisiva con West Hai e Atalanta. Se dovesse saltare uno dei due è pronta l’alternativa: Dennis Praet . Di questi tre nome due raggiungeranno Ivan Juric che vuole cominciare a lavorare con una rosa delineata, non come lo scorso anno quando gli unici due nuovi che si presentarono nel ritiro austriaco furono Bayeye e Radonjic . Senza Belotti , Pobega, Mandragora, Brekalo, Praet e Bremer . Ricordate?

Toro, serve subito la rosa

Ecco, non si vuole arrivare a quel punto. E allora Vagnati - con il mandato del presidente Urbano Cairo - intende consegnare al suo tecnico la trequarti al completo. Poi, nel mese di agosto, nei piani del direttore tecnico Vagnati, ci sarà il completamento della rosa. L’acquisto di una prima punta da affiancare a Tonny Sanabria che in questo caso giocherebbe in posizione leggermente più arretrata e due esterni, soprattutto se Wilfried Singo (che non intende prolungare il suo contratto in scadenza nel 2024) dovesse essere ceduto. Su di lui, infatti, c’è anche l’interessamento della Juventus. Questa è la strategia granata del mercato e Juric, in vacanza nella sua Croazia, sta aspettando nuove notizie.