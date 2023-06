Torino, Ricci ringrazia Juric: "Mi ha completato, ora sono più maturo"

TBILISI (Georgia) - "Da quando sono al Toro mi sento maturato come ragazzo e come calciatore e devo dire grazie anche al mister: quando ho avuto la possibilita? di trasferirmi ero un po' scettico sul modulo, non mi sentivo adeguato, invece Juric mi ha completato come calciatore ": così il centrocampista del Torino, Samuele Ricci , impegnato all'Europeo Under 21.

Torino, Ricci e la passione per l'Africa

Infine, Ricci racconta le sue passioni: "Il viaggio in Namibia con la mia famiglia ha cambiato il modo in cui vedo le cose - conclude alla pagina social 'Cronache di Spogliatoio ' - e ho visto bambini e famiglie che non avevano niente, eppure sempre sorridenti: quest'anno andro? in Kenya, per me viaggiare e? importante e mi aiuta a preservare il mio equilibrio".

