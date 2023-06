Juve, Parisi e la vetrina U21: dall'assist negato al gol con la Svizzera

Parisi, intuito e qualità

Parisi si era dimostrato reattivo fin dalla prima sfida contro la Francia. Subentrato a Ricci all'88', era riuscito ad entrare in partita subito, fornendo l'assist del pareggio a Bellanova, con il direttore di gara che però non ha visto la palla oltrepassare la linea, non convalidando quindi il gol. Sia per l'impatto avuto contro i Bleus, sia per l'opaca partita di Udogie, nel secondo match contro la Svizzera Nicolato ha deciso di schierarlo fin dal primo minuto. Fiducia ripagata, con il terzino classe 2000 che prima è stato autore di un clamoroso salvataggio sullo 0-2, respingendo la conclusione a botta sicura di Rieder. Poi, in pieno recupero della prima frazione, il gol che ha indirizzato la partita, portando l'Italia sul momentaneo 0-3: stop sbagliato del difensore svizzero, Parisi ne approfitta sbucando alle spalle e battendo il portiere. Gol prezioso, e inevitabile dedica al papà Carmine (soprannominato Charles in onore del calciatore della Juventus), scomparso lo scorso 2021. Qualità, intelligenza tattica e furbizia: l'esterno irpino continua a dimostrare di avere le caratteristiche necessarie per far bene ad alti livelli, e non è un caso che la prossima estate potrebbe abbandonare l'Empoli, con la Juventus che resta alla finestra.