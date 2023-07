Torino, ansia per Milinkovic-Savic. Karamoh sta meglio

PINZOLO - Un po’ di ansia per Milinkovic-Savic. Anche ieri non si è allenato. E così ha saltato tre sedute: quella di lunedì pomeriggio e le due di ieri. Il numero uno lamenta un fastidio al flessore sinistro e sta svolgendo dei lavori differenziati. La situazione viene monitorata di giorno in giorno dai medici, ma per ora non ci sono certezze sul suo recupero. Fatto sta che Juric prosegue gli allenamenti con Gemello, Popa e Brezzo, in attesa di riavere Vanja. Il portiere in passato non aveva mai lamentato problemi muscolari e lo conferma la scorsa stagione quando in campionato era sempre stato presente: 38 volte su 38. Probabilmente non ha ancora... metabolizzato il lavoro in ritiro (molto più duro di quello che svolgeva con Di Sarno) con il nuovo preparatore Massimo Cataldi, altro “martellatore” tipo Juric. Uno che fa proprio del lavoro il punto di partenza e d’arrivo.

Il lavoro sull'esplosività Milinkovic-Savic in questi giorni, prima dello stop, aveva lavorato molto sull’esplosività delle gambe per migliorare i movimenti tra i pali. Esercizi che dovrebbero completare il suo bagaglio tecnico. Il portiere è migliorato molto sino a meritarsi il prolungamento di contratto, ma anche nello scorso campionato si è portato dietro alcune incertezze che erano costate care a Juric. Quindi ha bisogno di tanti consigli e molto lavoro. Adesso resta da capire quando potrà tornare a disposizione: anche le metodologie di lavoro verranno ridisegnate (forse) in seguito.

Il quadro generale In questi primi giorni di ritiro altri giocatori hanno accusato problemi fisici, anche se il numero è molto ristretto e questo va comunque considerato un successo, considerando la “mano dura” di Juric. Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Djidji che ha raggiunto la Francia per completare il recupero. Dopo l’operazione all’ernia inguinale effettuata subito dopo la fine del campionato sono evidentemente sorti dei fastidi fisici, con la ripresa del lavoro, e dopo un nuovo consulto medico tenutosi a Torino il difensore si è fermato. Deve riposarsi, dovrebbe riaggregarsi al gruppo ad agosto quando la squadra rientrerà dalle due partite che disputerà in Francia. Fermo anche Linetty per un trauma elongativo al polpaccio della gamba sinistra, che si è procurato in questo ritiro. Si sta allenando a parte nel campetto secondario senza forzare. Il problema dovrebbe essere risolto in poco tempo. E per concludere, Karamoh, fermo per una contusione al ginocchio. Ieri il giocatore ha corso nel campetto secondario seguito da un fisioterapista e tra oggi e domani dovrebbe riaggregarsi al gruppo per proseguire nella preparazione. E così Juric potrà contare anche su di lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA