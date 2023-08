Toro, Feralpisalò a Superga: omaggio agli Invincibili

Decisione ufficializzata così, su due piedi, ma che nella testa del patron albergava da qualche giorno. Prima c’era da superare il turno e per rispetto verso il Vicenza se l’era tenuta per sé. Detto, fatto. Domani alle 10 la Feralpisalò al completo sarà di fronte alla lapide dei caduti. Un momento particolare avverrà quando gli sguardi di Pasini, dei dirigenti e dei giocatori incroceranno il nome di Mario Rigamonti. Il bresciano. La gloria a cui è stato intitolato lo stadio dove la Feralpisalò avrebbe tanto voluto giocare le partite interne del campionato di Serie B che inizierà la prossima settimana, ma non sarà possibile per il grande rifiuto di Massimo Cellino che ha in concessione l’impianto di Mompiano con il Brescia. Storie di ripicche, di invidie, di fronte alle quali al club del presidente Pasini non è rimasto che cercare ospitalità altrove, trovandola al Garilli di Piacenza.

Le iniziative del Feralpisalò

All’uomo che ha costruito una delle favole del calcio italiano, portando in B un paese di 10.000 abitanti, un terzo dell’attuale capienza dello stadio dei granata, un sesto di quanto teneva originariamente il Comunale, piace rispettare e rendere omaggio ai luoghi in cui gioca la sua squadra. Oltre al saluto sulla collina di Superga, è prevista anche la stampa di una maglia speciale che la Feralpisalò donerà ad Urbano Cairo. Un’iniziativa simile a quanto fatto due anni fa in occasione della semifinale di playoff giocata a Palermo, quando i bresciani indossarono una maglia con i volti di Falcone e Borsellino, in ricordo delle stragi mafiosi del 1992. Sulla tenuta da gioco allora c’era la scritta “Capaci di non dimenticare, capaci di considerarci tutti italiani, tutti umani, tutti dalla stessa parte”. Una presa di posizione che fu molto gradita dal Palermo e dai tifosi rosanero con i quali nacque anche una sorta di gemellaggio, al punto che non appena era uscita la notizia della Feralpisalò in cerca di uno stadio per la Serie B, non essendo a norma il Turina, da Palermo c’è chi aveva avanzato la proposta di far giocare gli uomini di Vecchi al Barbera. Idea carina, ma oggettivamente complicata per una questione logistica e quindi di costi. Domani mattina la Feralpisalò si affaccia quindi alla sua prima partita in casa del Torino con l’umiltà e il rispetto dovuto al blasone e alla tradizione, ma con la ferma di intenzione di provare a far saltare il banco e superare quindi un altro turno di Coppa Italia.