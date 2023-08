Diretta Torino-Feralpisalò ore 21:15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Toro è pronto per l'esordio stagionale in Coppa Italia. La squadra di Ivan Juric inizia fin da subito a cercare conferme dopo il precampionato affrontando la Feralpisalò, neopromossa in Serie B, all'Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata sembra intenzionato a schierare Vlasic, arrivato da pochi giorni, dal primo minuto. La gara sarà valida per i trentaduesimi della competizione, con Juric deciso a puntare sul solito 3-4-2-1. Si tratterà dunque di un test importante per capire a che punto è il gruppo prima del debutto nella Serie A 2023/2024, in programma lunedì 21 agosto in casa contro il Cagliari di Claudio Ranieri.