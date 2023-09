Toro: irrompe Zapata. Ecco perché ha scelto i granata. E altri retroscena

TORINO - È stato l’ultimo acquisto ufficializzato dal Toro: era venerdì 1° settembre e la domenica seguente, quindi appena 48 ore dopo, Duvan Zapata avrebbe esordito in maglia granata contro il Genoa. Primo colombiano nella storia del club , è arrivato a Torino per aumentare il potenziale offensivo della squadra di Juric .

«Sento la responsabilità»

«Sì, sento questa precisa responsabilità - riconosce il centravanti -: abbiamo un’ottima squadra, che sono sicuro mi potrà aiutare a segnare tanti gol. Conta più l’obiettivo d’assieme che quello individuale, ma qui voglio tornare a segnare almeno 10 gol». Cioè quanto ha saputo fare in sei stagioni (sei nelle ultime sette: ha fatto eccezione l’ultima) sulle dieci vissute fin qui in Italia. Così parla della possibile coppia da comporre con Sanabria: «Sono pronto a giocare con Tonny, se così deciderà il mister che mi sta chiedendo soprattutto di occupare l’area», aggiunge. Questa, invece, la motivazione che l’ha portato in granata: «Mi è piaciuto il forte interesse manifestato dal club, e in quella fase del mercato non c’erano altre società che mi volevano. Il Toro mi ha da subito fatto sentire importante, all’Atalanta non era più così». Dopo la prima contro il Genoa, Zapata lunedì 18 sarà naturalmente l’ariete di un Toro che affronterà la seconda trasferta stagionale all’Arechi di Salerno.