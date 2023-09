Juric, il cuore e la sensibilità del Toro: che festa con la Maratona!

Applausi e cori in occasione dell'intervento dell'allenatore granata. Non perdete Tuttosport in edicola il 17 settembre per il racconto di una giornata speciale

Alessandro Baretti 16 . 09 . 2023 19:21 1 min ToroJuricMaratona

Torino Tutte le notizie sulla squadra TORINO - «Ho capito perché Buongiorno ha deciso di rimanere con noi». Questa è soltanto una delle frasi attraverso le quali Ivan Juric ha salutato i 700 e più tifosi granata presenti alla Festa della Maratona (su Tuttosport in edicola il 17 settembre il resoconto completo di una giornata straordinaria per i cuori Toro). Il tecnico granata, assieme al vice Matteo Paro - ci sono anche gli ex granata Natalino Fossati e Stefano Sorrentino -, ha fortemente voluto partecipare a un evento che una volta di più ha dato testimonianza della sensibilità di una tifoseria peculiare. Juric ha anche premiato i bambini del Toro che hanno vinto il quadrangolare completato dai Pulcini di Rivoli, Bacigalupo e Lucento. I proventi dell’evento sono destinati a Casa Ugi, l’unione dei genitori italiani che si spendono contro il tumore che colpisce i più piccoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Il Toro e il tridente pesante Il Toro e gli Europremi Tutte le news di Torino

