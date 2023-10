Torino, ecco la Juve: tre giorni per rifondare. Serve una svolta nel derby

TORINO - Abbondanza, che problema. Certo suona come un paradosso, ma è quanto sta succedendo al Toro. Un allenatore dovrebbe godere della possibilità di scegliere tra più soluzioni, variare lo spartito, operare differenti scelte in base alla condizione dei singoli e all’avversario. E invece, in questa fase, Juric si sta incartando proprio a causa della pluralità di soluzioni a disposizione. Un po’ come colui che in cucina si trova a dover assemblare troppi ingredienti finendo per sbagliare il piatto. Meglio averne meno? No, meglio trovare in fretta l’alchimia giusta per rendere la pietanza appetitosa, nello specifico per allestire una squadra equilibrata e propositiva.