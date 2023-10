Vlasic, malore in campo nel finale di Torino-Inter: cosa è successo

Paura in casa Torino al termine della gara contro l'Inter: Nikola Vlasic è stato colpito da un improssivo malore: il centrocampista croato, dopo un contrasto negli ultimi minuti di gioco, è caduto a terra al centro del campo, privo di sensi. Lo staff medico è entrato prontamente in campo per prestare i primi servizi al giocatore granata.