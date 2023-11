Torino, missione Pellegri: scacciare i fantasmi e trovare il primo gol

Nel Toro che lunedì a Bologna ripartirà in campionato con l’ambizione di proseguire il percorso virtuoso inaugurato con il successo di Lecce e continuato con la vittoria interna sul Sassuolo e con il pareggio di Monza - stretto ai granata a causa del gol annullato a Rodriguez per una presunta, precedente, spinta di Zapata ai danni di Caldirola e per il rigore negato a Lazaro (fallo di Gagliardini sull’austriaco al 94’) - si rivedranno i due attaccanti a sormontare il 3-5-2. E i titolari saranno Zapata e Sanabria. Per sostituire i quali, in panchina, ci sarà Pellegri: il quale ha altissime possibilità di sostituire uno dei due compagni.

Il calvario di Pellegri

Così fosse, e ripetiamo che così dovrebbe essere, il giovane centravanti genovese tornerà a correre su quel terreno dove, il 6 novembre 2022, si è consumato un infortunio assurdo: per tempi e dinamica. Trascorsi due secondi dal fischio d’inizio Pellegri si produce in un pressing su Medel, ma mette male il piede sinistro (come da foto in alto) e si procura una distorsione alla caviglia. Il seguente problema di natura muscolare accusato a dicembre, e con la Serie A ferma per il Mondiale, ne allunga poi l’assenza fino ad aprile. Uscito a Bologna il 6 novembre, l’attaccante torna a giocare per pochi minuti il 3 aprile a Reggio Emilia (1-1 col Sassuolo).

Ricci, rientro anticipato