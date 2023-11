Juric: "Toro, quando domini devi fare gol". Su Gemello e Milinkovic...

Il Torino esce sconfitto dalla trasferta del Dall'Ara contro il Bologna, che si impone con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Fabbian e Zirkzee nel secondo tempo. Al termine della sfida Ivan Juric ha commentato la prestazione dei granata: "Fino al gol la squadra ha fatto un'ottima partita. Ci sono state diverse occasioni e il gol annullato, ci sembrava di controllare e dominare. Dopo la prima rete del Bologna non siamo riusciti a reagire bene, non ci aspettavamo di andare in svantaggio. Gemello ha sempre fatto belle prestazioni, anche in Coppa ha fatto sempre bene e sembrava molto sicuro. È difficile commentare l'episodio, l'errore gli servirà per migliorare in futuro. Milinkovic non era al meglio dopo la Nazionale. I cambi non hanno dato una scossa, da quel momento è stata una prestazione negativa ma fino al gol è stato un Torino ottimo".