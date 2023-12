Sorrentino: "Toro, Gemello tradito dall'inesperienza. L'ho chiamato..."

TORINO - Stefano Sorrentino non ha dubbi: «L’errore di Gemello è stato causato esclusivamente dall’inesperienza. Luca ha qualità, si vede che ha una buona tecnica, che ha fiuto. Dopo Bologna l’ho chiamato per rincuorarlo. Gli ho detto: Luca, tu sei bravo, ma hai 23 anni e non puoi continuare a non giocare mai o quasi mai. Quando si è giovani, bisogna giocare. Anche a costo di scendere di categoria, ma per poi tornare su più forti. Perché è solo giocando che si fa esperienza e si migliora, si cresce. Sono più formative 20 partite in Serie B che 2 in A». Però in estate il Torino non ha voluto prestarlo al Lecco in B, dove sarebbe partito titolare. La bocciatura di Popa da parte di Juric ha cambiato i piani di Vagnati, che pensava di aver pescato gratis in Romania un portiere di livello.