Toro, Vlasic è tornato al massimo con tre mosse

TORINO - Che meraviglia aver visto giocare Vlasic contro l’Atalanta: il suo assist-gol per l’1-0 di Zapata è stato perfetto . Ma, soprattutto, il croato ha giocato per tutta la partita con una intensità elevatissima. In ogni azione importante ha dato il proprio contributo: con un tocco, un affondo, una conclusione. E quanta corsa: però sempre lucido, esplosivo nelle gambe e quindi scattante. Sempre con la testa libera di inventare, come capita a chi sta bene fisicamente. La sensazione è che, dopo tanto faticare e lavorare in allenamento, abbia ritrovato lo smalto dei giorni migliori. La sua rinascita, perché di questo si tratta, sta in tre punti .

Lavoro personalizzato

Sul giocatore è stato svolto un lavoro personalizzato certosino per rimediare a un’estate difficile, nella quale Vlasic si è allenato pochissimo. Il Torino non lo aveva riscattato dal West Ham alla cifra prefissata di 15 milioni: voleva uno sconto e il club inglese, a quel punto, ha fatto muro mettendosi anche contro alla volontà del giocatore, che alla fine è sbottato. "Non vado in nessun’altra squadra. Io voglio soltanto il Toro". Una presa di posizione che alla fine ha dato i suoi frutti, visto che è arrivato nuovamente a indossare la maglia granataea una cifra nettamente inferiore (attorno ai dieci milioni). Però si è allenato poco e male. Non è partito con il West Ham per una tournée in Australia ed è rimasto a Londra con un preparatore personale. Così, quando finalmente è tornato a Torino, ha dovuto ricominciare la preparazione daccapo e si sa quanto Juric chieda ai giocatori sul piano fisico. Lo staff tecnico, dunque, ha preparato una tabella personalizzata che lo sta portando alla condizione migliore. E nelle prossime partite - secondo gli ultimi riscontri - Vlasic crescerà ancora.