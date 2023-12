Nella Primavera Toro tutti hanno il vizio del gol: Ciammaglichella al top

Ora la Primavera del Toro ha il vento in poppa. Ed è un gran bel vedere: più delle vittorie, è la qualità delle prestazioni che sta notevolmente crescendo partita dopo partita. I risultati sono una conseguenza di questa tendenza: fra campionato e Coppa Italia i granata hanno vinto tre degli ultimi quattro incontri. Zona playoff blindata in Primavera 1 (sesto posto, a soli 5 punti dalla capolista Inter) e qualificazione ai quarti di finale centrata in coppa, dove Giuseppe Scurto e i suoi ragazzi affronteranno l'Inter il 10 gennaio. Ciò che colpisce del Toro, sin da inizio stagione, è la capacità di trovare la via del gol con tanti uomini: le 28 reti messe a segno nelle prime 13 partite rendono bene l'idea della produzione offensiva. Corale e non soltanto figlia delle ottime individualità di cui i granata dispongono. Si concede tanto (24 gol incassati sono effettivamente troppi), ma la macchina offensiva funziona a meraviglia con tanti uomini.