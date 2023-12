Ilic, l’apriscatole Toro: perché è fondamentale nel gioco di Juric

Contro Empoli e Udinese , le prossime due partite al Grande Torino , occorrono sei punti per spiccare il volo, però per centrare l’obiettivo ci vuole un grande Ilic . Il motivo è semplice: le prossime avversarie dei granata si presenteranno (soprattutto i toscani) chiusi in difesa e, quindi, gli spazi saranno molto ristretti. Sarà difficile trovare i varchi giusti per sfondare e, allora, diventano fondamentali i “tagli” e le invenzioni del centrocampista serbo, che nell’ultimo periodo è cresciuto molto. Ha riconquistato la maglia da titolare e ripreso a fare gioco. Nell’ultima sfortunatissima gara di Frosinone ha anche colpito un palo a portiere battuto con uno splendido tiro. Ci siamo, dunque. Il serbo sta crescendo dopo un inizio di stagione molto complicato.

Juric, i precedenti con Ilic

Ricordiamo il ritiro di Pinzolo in cui Juric durante una partitella lo cacciò dal campo per scarso impegno, con il giocatore visto poi a gettare stizzito la pettorina per terra. Successivamente, con l’inizio delle partite ufficiali, qualche panchina di troppo, con impiego a gara in corso. Ricordiamo anche le dichiarazioni del tecnico croato che chiedeva più impegno al giocatore. Tempi che furono e che oramai sembrano finiti nel cassetto del dimenticatoio. Stiamo assistendo a una crescita continua che lascia ben sperare per il futuro. Soprattutto per le prossime due partite casalinghe, quando ci sarà bisogno del suo estro per scardinare le difese di Empoli e Udinese che, quasi sicuramente, saranno chiuse, anzi blindate. Andreazzoli e Cioffi bloccheranno le corsie esterne e controlleranno con grande attenzione Sanabria e Zapata.