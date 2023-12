Ovazione Ricardo Rodriguez: "Linetty, sei il Toro”. Anche Juric lo esalta

TORINO - Cominciamo con un siparietto social tra Karol Linetty e Ricardo Rodriguez che dice tutto sul momento granata. Emblematico sotto ogni aspetto. Il polacco sul suo profilo Instagram ha postato una foto scrivendo: "Noi siamo il Toro". Il capitano Rodriguez ha commento elogiandolo: "Tu sei il Toro", con tanto di affettuosa risata di Milinkovic-Savic . Essì, Karol Linetty , è diventato un altro leader granata, una risorsa importante,come ha confermato lo stesso Juric. «Linetty è un giocatore che ci dà equilibrio, in allenamento quando c'è lui si percepisce che la squadra sta meglio, sta diventando fondamentale». Al polacco complimenti migliori non potevano arrivare. Ma, in tutta sincerità, non c’era bisogno del plauso del tecnico per capire quanto importante sia diventato questo giocatore che incarna alla perfezione lo spirito Toro dentro e fuori dal campo. Lo stesso Juric, subito dopo il successo contro l’Empoli che ha rilanciato alla grande le ambizioni granata, ha evidenziato l’importanza di Linetty, insieme a quella di altri ovviamente, nel modo in cui il Toro si è ripreso dal periodo complicato. Giocatore di gamba, Linetty. Uno che non molta niente e che tatticamente è molto intelligente, tant’è che funge da allenatore in campo “posizionando” i compagni nei momenti di difficoltà. Sommando questa capacità tattica alla grinta viene fuori il prototipo di giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Juric l’ha trovato e se lo tiene stretto.

Le parole di Cairo su Linetty

E il Toro se lo terrà stretto ancora per un po’. Linetty è in scadenza di contratto, ma il club ha un’opzione anche per la stagione successiva. Lo ha confermato Cairo sabato sera: «Karol sta facendo bene. Abbiamo un diritto d’opzione ancora di un anno come Vojvoda e Zima (il contratto del ceco però scade nel 2025, n.d.r.). Sta facendo un bel campionato e sono contento, dà segnali di continuità. Due anni fa giocava da trequartista e fece bene anche lì, poi fa il centrale. I polacchi sono fantastici, abbiamo avuto Glik capitano. Hanno una serietà incredibile». Questo non toglie il fatto che Vagnati nei prossimi mesi lavorerà per prolungargli la permanenza, visto che il polacco ha appena 28 anni ed è nel pieno della sua carriera. Quindi ha ancora tanto da dare e da ricevere. Di sicuro, con prestazioni del genere riconquisterà anche un posto fisso nella nazionale che nell’ultimo periodo lo aveva un po’ snobbato. Linetty si gode il grande momento con molta serenità e rimanda i complimenti alla squadra senza tenerli per sé. «Vogliamo sempre vincere. Contro il Frosinone non ci siamo riusciti, ma non abbiamo perso. È la terza gara consecutiva in cui non prendiamo gol, stiamo facendo molto bene in fase difensiva. Contro l’Empoli siamo riusciti a segnare e poi abbiamo controllato la reazione dei giovani toscani». Adesso testa all’Udinese, sempre al Grande Torino, sabato. Un’altra possibilità da sfruttare per raggiungere posizioni di prestigio, con la forza e l’aiuto di un nuovo leader, che , per il capitano, «è il Toro».