Toro, Bellanova non basta: la conferma dei numeri. La difesa è ok ma...

Il problema più impellente che il Toro deve cercare di risolvere sul mercato di gennaio è quello del gol. Lo sanno tutti che la formazione granata ha difficoltà evidenti nel trasformare in reti le occasioni che crea. I dati confortano questa disamina: a fronte di 19.23 expected goals (xG) prodotti, l’undici granata ha realizzato soltanto 15 reti. Il disavanzo (-4.23) è notevole. Andando sui singoli, Duvan Zapata sta facendo il suo, avendo realizzato 4 reti fuori da 4.40 xG. Fra i giocatori offensivi, l’altro contributo forte alla fase di finalizzazione del Torino viene da Nemanja Radonjic, autore di 3 marcature da soli 1.66 xG. Per il resto calma piatta. Sanabria ha all’attivo due realizzazioni (le stesse di Alessandro Buongiorno, per dire) ma, in base agli xG, avrebbe dovuto segnare di più (3.48).