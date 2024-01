Torino, Zapata non si ferma: lavora duro al Fila per trovare forma e gol

TORINO - Il ritrovo al Filadelfia, per la ripresa degli allenamenti, è fissato per domani mattina. Ivan Juric ha infatti concesso tre giorni liberi ai propri giocatori dopo la partita contro il Genoa, che hanno così la possibilità di tirare il fiato, riposarsi fisicamente e mentalmente in vista dei prossimi impegni di campionato dove i granata non potranno più sbagliare. D’altronde il Torino non scenderà in campo fino a venerdì 26 gennaio con l’insidiosa trasferta di Cagliari visto che la partita in programma nel prossimo weekend contro la Lazio è stata infatti rimandata per via dell’impegno in Supercoppa Italiana della squadra di Maurizio Sarri (la partita contro i biancocelesti sarà recuperata il prossimo 22 febbraio). Ma non tutti riposano, ci sono delle eccezioni. C’è chi frequenta ugualmente il Filadelfia per curarsi e fare lavori personalizzati. Uno di questi è Duvan Zapata che approfitterà di questa lunga pausa per recuperare dall’affaticamento muscolare che ha rimediato a Marassi. Come del resto a fine gara aveva confermato Juric. «Ha avuto un piccolo problema fisico e non volevamo rischiare. Per questo motivo abbiamo anticipato il cambio di Pellegri».