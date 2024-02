Sanabria non vuole mollare, ma Pellegri sente la chance Toro

TORINO - Dovendo affrontare il Lecce si torna sempre lì, a un Toro che sa chiudersi bene ma che non sa sviluppare azioni pericolose la stessa naturalezza. Da record negativi i tiri in porta, e questo nonostante nelle ultime giornate un bomber da tale si stia comportando: con le sue 5 reti nelle ultime 10 partite Duvan Zapata ha una media alta, adesso. A differenza di Pellegri che una media ancora non può vantarla, visto che la sua casella marcatori è rimasta fin qui inesorabilmente vuota. Qualcosa ha messo a disposizione Sanabria, ma meno rispetto a quanto ci sarebbe attesi dopo il varo del modulo con i due centravanti, e in considerazione delle 12 reti messe a segno nel passato campionato. Sanabria - 3 reti fin qui - che Juric concorda nel vedere non al top della condizione: «È meno brillante che in altri periodi, ma sta anche convivendo con un fastidioso problema al tendine - spiega Juric -: da grande professionista qual è sta dando tutto in allenamento come in partita, ma questo guaio un po’ di freschezza gliela toglie. Stiamo comunque cercando di riportarlo al top perché lui per noi è fondamentale. Per il suo eventuale cambio Pellegri si deve far trovare pronto, e lo stesso discorso vale per Okereke. Da gennaio siamo rimasti in pochi, adesso c’è proprio bisogno di tutti. Pellegri è in un momento che sta bene, adesso mi aspetto che ci dia una bella mano». Dentro o fuori possa essere Pellegri, senza dubbio il modulo continuerà a essere quello con i due attaccanti: «Sì, stiamo lavorando in questa direzione e non abbiamo intenzione di cambiare».