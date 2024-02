Toro: Juric e il concetto della pressione. Quella che fa solo bene

Under pressure

La Lazio è la prima di una serie di partite contro alcune dirette concorrenti per andare in Europa: dopo i biancocelesti, infatti, il Toro affronterà Roma, Fiorentina e Napoli. Ancora Juric: «Un ciclo che non mi preoccupa, ma elettrizza. Sono curioso di vedere come ci comporteremo: di sicuro i giocatori devono essere consapevoli che questo è un treno che non passa spesso». Naturalmente il tecnico granata fa riferimento al treno che potrà portare i granata in Europa, frequentata dal 2005 in avanti, quindi nell’era Cairo, in due occasioni. «Una bella pressione - prosegue il tecnico -: ci mancava, un po’ di pressione addosso, i ragazzi la stanno vivendo bene».