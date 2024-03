Torino, Sanabria è al palo: ora rischia il posto. Tonny senza gol da 7 gare

TORINO - Tre gol in ventitrè partite di campionato, delle quali nessuna realizzata nelle ultime sette. Per Tonny Sanabria quello in corso è uno dei periodi più difficili, da quando è nel Toro. Soltanto nel finale della stagione 2020/21 (l’attaccante è approdato in granata, voluto da Nicola assieme a Mandragora , nel gennaio del ‘21) è rimasto così a lungo senza andare in rete (in tre occasioni si è fermato a sei: due volte alla prima annata intera disputata - 29 presenze e 6 gol - una all’inizio di quella passata, quella in cui avrebbe poi stabilito il record di segnature: 12). Un gran peccato, in considerazione del fatto che il suo compagno di reparto, Duvan Zapata , sta invece rispettando le attese, e trascinando una squadra che ha nella sterilità offensiva uno dei principali problemi che ne condizionano la modesta classifica. Il colombiano è a quota 8 reti, mentre a mancare sono appunto gli acuti di Sanabria (3) e Vlasic (2).

Sanabria, i gol e lo stop

Il paraguaiano sembrava poter intraprendere la giusta via tra novembre e gennaio: il 6 novembre si era sbloccato contro il Sassuolo, quindi aveva segnato contro l’Atalanta (4 dicembre) e poi ancora con il Napoli il 7 gennaio. La sfida che avrebbe potuto rappresentare la svolta era stata quella contro l’Atalanta, sconfitta con un secco 3-0 grazie alla doppietta di Zapata e al gol di Sanabria. Se però il primo da lì in avanti ha intrapreso un circolo virtuoso, il secondo eccezion fatta che per il Napoli si è inceppato. E non ci si può appellare alla sfortuna, che pure si è rivolta al centravanti che il Toro aveva prelevato dal Betis e che all’inizio del 2024 ha rinnovato con il club di Cairo fino al 2026. Basti tornare al palo colpito a inizio gara contro la Lazio: assist di Bellanova - all’opposto elemento in grande ascesa - e deviazione del sudamericano che si stampa sul legno alla sinistra di Provedel. Per il resto il misero bottino si spiega diversamente.

Sanabria, occasione con la Fiorentina

Si può tornare all’ultimo atto, alla sconfitta di Roma, per verificare le difficoltà al momento di finalizzare di Sanabria: tiri molli e regolarmente rimpallati da un giallorosso, posizioni errate tenute al limitare e in area di rigore, scelte che denotano una mancanza di tranquillità. E dire che proprio grazie al Toro, a una stagione da 12 reti che aveva migliorato le 11 infilate con la maglia dello Sporting Gijon nel 2015/16, l’attaccante è riuscito a riconquistare un posto nel Paraguay. Segnando anche il gol della vittoria contro la Bolivia in una sfida valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Domani contro la Fiorentina ha l’ennesima occasione per rendersi letale sotto porta: così non fosse, e visto il recente torpore, rischierebbe di perdere il posto in favore di Okereke o Pellegri. In proposito, quest’ultimo per la sfida contro i viola torna nell’elenco dei convocati.