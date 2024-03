Tameze, Juric per il Monza ritrova il jolly Toro per difesa e centrocampo

La sosta del campionato non arriva in un buon momento per il Torino : interrompe infatti la serie di partite ben giocate e culminate con la vittoria di Udine che ha permesso alla squadra granata di restare in corsa per la qualificazione a una coppa europea. Ma un aspetto positivo del fatto che la Serie A si sia fermata c’è: Adrien Tameze ha ora tutto il tempo per lasciarsi definitivamente alle spalle il problema muscolare che da settimane lo costringe ai box e di essere a disposizione per il prossimo impegno di campionato, lo scontro diretto con il Monza .

Un jolly per Juric

Per Ivan Juric si tratta di un recupero importante, non tanto per il centrocampo quanto per la difesa. Già, perché in questa parte finale di stagione il numero 61 dovrà ancora sacrificarsi al ruolo di centrale di destra, la posizione che dovrebbe essere occupata da Koffi Djidji. L'infortunio occorso al francese ha però fatto tornare la retroguardia in un regime di emergenza e Tameze è chiamato a un nuovo sacrificio, nonostante Mergim Vojvoda abbia dimostrato di essere un’opzione più che valida per quello stesso ruolo. Il kosovaro rappresenta però anche un’opzione per le corsie laterali e, anche per questo motivo, è più facile immaginare un Tameze impiegato in difesa anziché a centrocampo (suo ruolo naturale, per cui in estate era anche stato acquistato dal Verona). Non va poi dimenticato l’ottimo momento di forma che sta attraversando Gvidas Gineitis: l’ex Primavera sta dimostrando di non essere solamente un rincalzo ma nelle ultime settimane è stato autore di diverse buone prestazioni che gli hanno permesso di guadagnare posizioni nelle gerarchie. Lo stesso Juric ha spiegato di avere intenzione di dargli continuità nelle prossime gare, in modo che possa proseguire il proprio percorso di maturazione: facile quindi immaginare che lo si potrà vedere altre volte titolare al fianco di Samuele Ricci o, in alternativa, di Karol Linetty.

Djidji e Ilic ancora out

Che venga utilizzato in difesa o a centrocampo, il recupero di Tameze è comunque una notizia molto importante per Juric che, in questa fase finale di campionato, per riuscire a centrare l’obiettivo della qualificazione a una coppa europea (da cui potrebbe dipendere anche il suo futuro) avrà bisogno del contributo di un po’ tutti: il tecnico sarà costretto a fare a meno per ancora diverse settimane del già citato Djidji e di Ivan Ilic (oltre che di Perr Schuurs, la cui stagione è finita da tempo), ritrovare Tameze gli farà tirare un sospiro di sollievo.