Torino, Sanabria si fa più bello con il Monza: Tonny vuole tornare titolare

TORINO - Antonio Sanabria vede il Monza e si scatena. Prima, però, deve riprendersi il posto che prima Pellegri a Napoli e poi Okereke a Udine gli hanno strappato. Ivan Juric lo ha inserito in entrambe le occasioni nel secondo tempo a causa delle difficoltà emerse nelle partite precedenti, complice una fastidiosa tendinite. I numeri di questo campionato, d’altra parte, sono negativi: appena 4 reti in 26 gare. A questo, si aggiungono gli aspetti tattici, come il fatto che con Okereke c’è più spazio al centro per Zapata , vero leader del reparto offensivo. In ogni caso, Juric ha fatto delle scelte e adesso si tratta di capire se deciderà di rilanciare Sanabria, che tra l’altro a Napoli ha realizzato una splendida rete in rovesciata per l’1-1, un segnale incoraggiante per lui, tornato a segnare dopo 8 partite di astinenza.

Ora il Monza

Adesso c’è il Monza e contro i brianzoli i numeri gli sorridono. La formazione di Palladino è una delle avversarie a cui ha segnato di più. Nei tre precedenti andati in scena tra il 2022 e il 2023 il numero 9 granata ha segnato infatti 2 reti, che hanno fruttato 4 punti. Contro il Monza, dunque, Sanabria sembra scatenarsi e i presupposti per fare bene nella prossima gara ci sono tutti. Il paraguaiano deve riconquistare la fiducia di Juric dopo le ultime due esclusioni e vorrà partire titolare per tornare a essere decisivo. Tra l’altro, entrambe le reti sono state molto belle e tutt’altro che casuali: un intervento ravvicinato in acrobazia in casa dei brianzoli il 13 agosto 2022 (Monza-Torino 1-2) e un tiro secco e preciso dal limite davanti ai tifosi granata (7 maggio 2023, Torino-Monza 1-1: la partita nella quale è stato negato un clamoroso rigore per fallo su Ricci). «Tra i gol più belli della mia carriera», aveva puntualizzato l’attaccante la scorsa estate nel ritiro di Pinzolo.

Ballottaggio Sanabria-Okereke

Juric, come detto, deciderà all’ultimo momento chi schierare a fianco dell’intoccabile Zapata. Sanabria in questi giorni si è allenato al Filadelfia con grande determinazione e punta a riprendersi la maglia da titolare. Spera in un finale di stagione importante e cerca quei gol, che assieme a quelli di Duvan, potrebbero spingere i granata in Europa. Quello di sabato è un vero e proprio spareggio. Inutile trincerarsi dietro la retorica: chi perde è fuori dalla volata, il pari potrebbe non servire a nessuno. E tutto questo i giocatori granata lo sanno benissimo. È in arrivo l’ultima chiamata per l’Europa e dopo il successo di Udine il Toro vuole finalmente dare continuità al suo campionato che sino a questo momento è andato avanti a corrente alternata.