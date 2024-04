Juric: "Juve, arriviamo fiduciosi. Zapata il migliore mai allenato"

Il Torino esce sconfitto con la beffa finale dalla trasferta in casa dell'Empoli. Inutile la doppietta di Duvan Zapata, vanificata dalla rete al 94' dell'ex Niang. Al termine della partita ai microfoni si è presentato Juric, che ha dichiarato: "Abbiamo fatto una grande partita a livello di gioco e occasioni. Abbiamo concesso 4 tiri totali, abbiamo regalato dei gol e quando è così paghi. C'è grande dispiacere per noi e per i tifosi, è un momento decisivo per noi. A livello difensivo abbiamo fatto benissimo, non gli abbiamo mai permesso di avvicinarsi ma abbiamo commesso errori clamorosi che di solito non succedono. È successo tutto oggi, io vedo benissimo la squadra per quanto riguarda idee, possesso ed occasioni. Bellanova quest'anno ha fatto passi da gigante, guadagnandosi anche la Nazionale: gli errori capitano, ma deve ripresentarsi in allenamento con la stessa voglia di sempre".