Diretta Torino-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Al Grande Torino va in scena il 185º derby della Mole. Una sfida che a questo punto della stagione prende tutto un altro sapore, mettendo in palio punti d'oro per la corsa all'Europa. I granata, il cui ultimo successo contro la Juve risale al 2015, hanno da riscattare la sconfitta contro l'Empoli rimediata al termine di una gara decisa nei minuti di recupero, mentre i bianconeri hanno lanciato segnali di ripresa importanti superando la Lazio nella semifinale di andata in Coppa Italia e ritrovando il successo in campionato contro la Fiorentina. All'andata vinsero i bianconeri per 2-0 con i gol di Gatti e Milik .

Entrambi i club sono dunque chiamati a fare punteggio pieno, con la previsione tutt'altro che improbabile che possa trattarsi dell'ultimo derby per entrambi i tecnici. Il contratto di Juric, che di derby ne ha disputati 6, è in scadenza a giugno e per lui l'Europa è più un crocevia che una qualunque voce di bilancio da valutare nel complesso della stagione. Per Allegri, che ha la possibilità di superare Trappattoni e raggiungere il primato delle 14 vittorie contro il Torino, al momento non c'è altra via che allungare quanto più possibile la striscia di vittorie in Serie A e raggiungere la finale di Coppa.

Dove vedere Torino-Juventus: streaming e diretta tv

Il match tra le formazioni di Juric e Allegri è in programma sabato 13 aprile alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. L'incontro sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma DAZN e sul canale 214 del satellite.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Masina, Vojvoda; Rodriguez, Bellanova, Linetty, Ricci; Vlasic, Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sazonov, Tameze, Ilic, Lazaro, Savva, Kabic, Okereke

Indisponibili: Djidji, Gineitis, Pellegri, Schuurs

Squalificati: nessuno

Diffidati: Lovato, Ricci

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, De Sciglio, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Weah, Iling Jr, Yildiz, Kean.

Indisponibili: Milik

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Maresca di Napoli. ASSISTENTI: Costanzo-Passeri. QUARTO UFFICIALE: Piccinini. VAR: Irrati. ASS. VAR: Di Paolo.

