Zapata e il Toro tentati dal Cruz Azul: c'è l'offerta

In questi mesi, sin dal primo giorno in cui è arrivato al Torino , Duvan Zapata ha dimostrato di essere tutt’altro che un giocatore finito: è tornato in doppia cifra e ha avuto una grande continuità di rendimento, assumendosi il ruolo di trascinatore della squadra di Ivan Juric . Se ne sono accorti anche in Messico che il centravanti può ancora dare tanto, in particolare al Cruz Azul , uno dei club più titolati e blasonati dello stato centroamericano: l’indiscrezione che ha iniziato a circolare nelle ultime ore è che la società proprio di Città del Messico avrebbe pronta un’offerta di 14 milioni da presentare a Urbano Cairo per il numero 91. Una proposta che porterebbe il patron granata a fare quantomeno delle riflessioni, considerata anche l’età del calciatore che ha da poco compiuto 33 anni.

Zapata riscattato dal Torino

Nella partita contro l’Empoli dello scorso 6 aprile è scattata la clausola che obbliga il Torino a riscattare il cartellino di Zapata dall’Atalanta: in totale la cifra spesa dalla società granata per acquistarlo è intorno agli 8,6 milioni (5,6 versati per il prestito oneroso, 3 per il riscatto). Una cifra inferiore (e non di poco) a quella che il Cruz Azul potrebbe mettere sul piatto per cercare di portare in Messico l’attaccante. Certo lo scorso agosto, quando è stato acquistato, l’idea di Cairo e di Davide Vagnati era quella di fare di Zapata l’attaccante delle prossime stagioni del Torino, non solo dell’attuale (non a caso il colombiano ha firmato un contratto fino al 2026, per altre due stagioni oltre a questa): non era nei pensieri dei due dirigenti granata l’idea di poterlo cedere appena dodici mesi dopo. Se ne parlerà, comunque, anche se la cessione dell’attaccante al momento non è scontata neppure di fronte a certe cifre, considerato quanto ha dimostrato nel corso dell’anno.

Zapata vuole rimanere il Serie A

Conterà poi anche la volontà dello stesso calciatore, che a Torino ha ritrovato il sorriso che aveva perso a Bergamo e che non ha mai nascosto di essersi subito trovato bene con tutto l’ambiente, dai compagni di squadra ai tifosi. Lo stesso Zapata è anche consapevole del fatto di poter essere ancora protagonista nel campionato italiano, come sta continuando a dimostrare con i suoi gol e le sue prestazioni. Certo è che la notizia dell’interesse del Cruz Azul ha gettato un po’ di preoccupazione in una tifoseria che deve fare i conti anche con la delusione per un’altra stagione, l’ennesima, che con ogni probabilità finirà negli archivi senza qualificazione a una coppa europea, con la squadra granata piazzata a metà classifica, in una posizione di limbo tra chi lotta per non retrocedere e chi il mercoledì o il giovedì sarà impegnato sui palcoscenici internazionali. La sconfitta in casa dell’Inter è apparsa come il segnale di resa. La prossima stagione ci sarà un Torino diverso, ci sarà quasi certamente un altro allenatore in panchina, ci saranno nuovi giocatori un po’ in tutti i reparti. Da come proseguirà la trattativa con il Cruz Azul si capirà anche se ci sarà pure un nuovo centravanti o se il ruolo di terminale offensivo della squadra resterà sempre di Zapata.