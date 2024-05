Juric: “Valutazioni errate a inizio anno. A gennaio erano da cedere 5 giocatori"

"Alcuni giocatori non hanno un buon rapporto con il gol"

"Sfortuna con i gol? C'è quando prendi la traversa come stasera o quando ti ritrovi davanti uno come Skorupski. Ma c'è anche che tanti nostri giocatori non hanno buon rapporto con il gol - ha dichiarato il tecnico ai microfoni Sky - . Normalmente pure i miei esterni fanno 5-6 reti, quest'anno non è successo però per me i ragazzi sono splendidi e meritano non fischi ma ovazioni per la voglia di vincere la gara".

"Il Bologna non ha mai tirato e non ha avuto occasioni. Non ho rimpianti, fa parte del gioco. La classifica è sempre giusta, non siamo stati in grado di fare gol in partite in cui abbiamo giocato alla grande. Qualche giocatore come caratteristiche poteva fare qualche gol in più. Sono stato troppo ottimista io. Non è sempre l’attaccante che deve fare tutto, ci è mancato quello. Quest’anno la squadra ha dato il massimo. Ho puntato su giocatori su cui non dovevo puntare: a gennaio dovevamo cederne cinque".

"Ci siamo arrangiati. A inizio anno abbiamo sbagliato a dare fiducia ad alcuni giocatori. Dopo 8-9 partite abbiamo cambiato tutto e da allora sono contento. È questo il mio rammarico per quest'anno. Penso che qualche giocatore avrebbe potuto fare qualche gol in più, soprattutto sugli esterni dove abbiamo fatto un solo gol con Bellanova. Vlasic? È un esempio. Viene da due mesi di pubalgia e non si ferma mai. Oggi ha sentito una fitta e doveva bloccarsi, ma ai ragazzi devo dire solo grazie per come si comportano e cosa fanno" ha concluso Juric.