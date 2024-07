Al Filadelfia nasce il Torino di Vanoli. Vagnati: "C'è il sole, buon inizio"

TORINO - È un po' il "primo giorno di scuola" per il Toro di Paolo Vanoli . I granata, infatti, si sono radunati al Filadelfia per iniziare a preparare la nuova stagione. Una stagione di rinnovamento: dopo tre anni, infatti, la società di Urbano Cairo ha salutato il tecnico croato Ivan Juric ripartendo da colui il quale nel campionato appena concluso ha portato il Venezia dalla cadetteria alla Serie A. Impegnatissimo nella costruzione della rosa, in particolar modo con la cessione di Buongiorno al Napoli e la ricerca del sostituto, il direttore tecnico Davide Vagnati mentre varcava i cancelli del quartier generale ha commentato: "C'è il sole, è un buon inizio".

Il programma estivo del Torino

I giocatori sono arrivati alla spicciolata, presenti anche Ricci, Zapata e Vlasic, con il croato che si è tagliato le vacanze dopo l'infortunio patito all'Europeo. La squadra resterà in città fino al 16 luglio, poi da mercoledì 17 si trasferirà a Pinzolo (Trento) per il ritiro in Val Rendena. La nuova creatura di Paolo Vanoli debutterà in gare ufficiali esattamente un mese dopo, sabato 17 agosto, quando alla Scala del calcio sfiderà il Milan di Paolo Fonseca.

