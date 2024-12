Cairo-Toro, ultimo Natale: tutti gli scenari, nel 2025 ci sarà la svolta?

TORINO - L’ultimo Natale? Sì. O, quantomeno, più sì che no, decisamente. Giacché sarebbe davvero clamoroso se tra un anno il padrone del Torino fosse ancora Urbano Cairo, Cairo Urbano. Se mettiamo in fila tutto quanto è successo già soltanto negli ultimi 4 mesi e proviamo anche a immaginare i prossimi... appuntamenti, il peso delle indiscrezioni e l’analisi delle parole e dei fatti ci fanno concludere che il 2025 sarà l’anno della (agognata) cessione del club granata. A chi, però, è ancora tutto da vedersi: e capirsi. Red Bull? Arabia Saudita, fondo Pif? Investitori qatarini? Fondi Usa? A sentire Cairo, non lo sa neanche lui: «Per ora non si è presentato nessuno», ha ripetuto a più riprese pure di recente. Poi, certo, si può anche decidere di credergli solo in parte. Però le sue parole restano. Come le sue smentite, elargite in forme diverse un po’ a tutti i media da almeno due mesi a questa parte. Un tempo diceva: «Io non voglio vendere, difatti il Toro non è in vendita». Poi la comunicazione è man mano cambiata, tra novembre e dicembre. «Non voglio rimanere patron a vita, i ventenni finiscono» (e Cairo aveva acquistato il club dai Lodisti nel 2005). Adesso, e da qualche settimana, siamo al: «Non voglio vendere, ma se arrivasse qualcuno più ricco e bravo di me sarei disposto a cedere il club». Però? «Però non è ancora arrivato nessuno». Intanto? «Intanto sono diventato il presidente più longevo della storia del Torino». Non certo un dettaglio irrilevante, per un personaggio come lui accusato spesso di qualcosa di simile al culto della personalità.