Eleonora Incardona: "L'amore con Samuele Ricci, la musa Hunziker e il sogno Sanremo"

“Nel racconto di un match il prepartita è sempre fondamentale. Prima i collegamenti li facevo dallo studio, per spiegare i pronostici e le statistiche . Quando sono arrivata a bordocampo, che era un obiettivo, effettivamente è cambiato tutto: è molto diverso avere intorno i tifosi che cantano i cori, la squadra che entra, l’ambiente. Banalmente, le prime volte non riuscivo a sentire la mia voce. È però molto emozionante, entrare in uno stadio pieno di tifosi mi fa venire la pelle d’oca, l’adrenalina che sale è pazzesca”.

Qualcosa di curioso?

“La prima volta che dovevo andare in onda da bordocampo non ho dormito la notte. Per fortuna la mia migliore amica, per ragioni personali, è andata a vivere in Messico: col fuso orario là era giorno, quindi ho contattato lei… Mentre io le raccontavo tutte le mie ansie, lei cercava di rassicurarmi”.

La partita che le ha dato particolare visibilità, addirittura fuori dall’Italia, è stata Juventus-Inter di quest’anno. Come ha vissuto la popolarità?

“È stato inaspettato, anche perché è tempo che faccio questo lavoro, ormai da inizio stagione per Dazn Bet seguo il match più importante della giornata: per me, era quasi una partita di routine. Avere attenzioni anche a livello internazionale mi ha dato più responsabilità, essendo una perfezionista studio sempre tantissimo, ora sento di dovermi preparare ancora di più prima di una messa in onda”.

Il momento più bello e quello più complicato?

“Direi che è questo il momento più bello della mia carriera, sto facendo tante cose cui ambivo. È un momento felicissimo anche per il riscontro che sto avendo. Il momento più complicato è stato quando lo scorso anno ho affrontato un grave lutto e sono dovuta subito tornare al lavoro: da un lato mi ha permesso di concentrarmi su qualcosa che non fosse il dolore per la perdita, dall’altro è stato difficile performare”.