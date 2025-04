Vanoli tra la 'sua' Inter e il legame con Conte: "Toro a Napoli per i punti"

TORINO - Al Torino è stata appiccicata l'etichetta di " arbitro dello Scudetto " e non potrebbe essere diversamente, visto che i granata affronteranno Napoli e Inter nel giro di due settimane. Sarà un banco di prova anche per le emozioni dello stesso Paolo Vanoli, storico collaboratore di Antonio Conte , ma anche grande simpatizzante nerazzurro. " Sono interista , potete immaginare cosa voglia dire vincere uno scudetto con la propria squadra del cuore", svelava in un'intervista di qualche anno fa, ricordando il tricolore del 2020/2021, quando era nello staff proprio del collega salentino. Il rapporto tra i due è speciale, un legame che si allarga addirittura alle famiglie: " Sua moglie Betta mi ha aiutato quando sono arrivato a Torino ", il retroscena di Vanoli che risale alla vigilia della gara d'andata, con il Napoli che espugnò il Grande Torino per 0-1.

Il ritorno di Elmas

In ogni caso, per mettere a tacere ogni voce maligna di preferenze o favoritismi, Vanoli ha già mandato messaggi a tutti dopo avere battuto l'Udinese: "Arbitro dello scudetto? Non ci penso, sono focalizzato soltanto sulla prossima partita e andremo a Napoli a testa bassa per cercare di fare punti", ha assicurato il tecnico granata. Per l'occasione punterà su un giocatore che sente particolarmente questa gara: Elmas infatti sarà al primo ritorno in Campania dall'addio da scudettato. Il macedone non ha mai nascosto il suo amore per Napoli, ora però proverà a colpire da ex. C'è speranza che possa ritrovare Vlasic al suo fianco, al rientro dopo lo stop muscolare, mentre a destra Vanoli pensa a uno schieramento più guardingo con Walukiewicz dietro a Pedersen. A centrocampo invece ci sarà regolarmente capitan Ricci, il quale ha smaltito i fastidi al ginocchio accusati durante la gara contro l'Udinese, e al suo fianco dovrebbe essere confermato Linetty, con Casadei avanzato nel ruolo di trequartista.