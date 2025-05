Cairo, Vanoli è l'ennesimo scaricabarile. Le risposte ai tifosi del Toro? Mai

Il vero obiettivo dell'invettiva di Cairo

La cosa più fastidiosa, dell’invettiva di Cairo, è che in qualche modo riuscirà, una volta di più, a distogliere l’attenzione dalle responsabilità e mancanze sue, dirottando la critica sulla caccia e l’identikit dell’ennesimo allenatore con cui andare alla ventura e poi eventualmente gettare nell’indifferenziato. Un tentativo quasi disperato di salvare a dispetto dei santi - cioè dei tifosi - poltrona e reputazione. Una reputazione minata, negli ultimi giorni, anche da una contestazione solitaria ma per lui assai imbarazzante a un evento mediatico (a Dogliani) in cui si aspettava solo ossequi e dove ha raccontato la solita, stucchevole, farlocca litania di io qui e io là, milioni di fantastiliardi investiti (dove? Booooh) e conteggio di piazzamenti risibili, e il Fila e il Robaldo come se esistessero davvero, e i palloni che non c’erano quando è arrivato lui e quel Ciuccariello che abita solo nella sua testa ma che continua a evocare per legittimare di una qualche apprezzabilità la sua totale inadeguatezza granata. Il tutto mentre i cuori Toro si danno a un disperato sarcasmo, tra canzoni irridenti elaborate dall’intelligenza artificiale e commenti irripetibili al video della sua festa di compleanno, invero tristissimo, fatto circolare per far credere (più che altro a lui) che sia ancora amato, anziché inviso e dileggiato. È riuscito a ignorare decine di migliaia di tifosi in marcia, pacifici ma uniti e risoluti nell’urlare che non ne possono più, mistificandone le motivazioni. Riesce da mesi a far finta di non sentire che allo stadio, ancora incredibilmente semipieno, gli cantano per ore di vendere (la società, non altri giocatori) e andarsene. Quand’è che risponderà nel merito a quello che da vent’anni gli chiede la gente del Toro, Cairo, e non alle domande che si fa da solo per cantarsela e suonarsela?