Zapata di nuovo papà, è nata Daphne: fiocco rosa in casa Torino

Giorno libero per il capitano granata, porte aprte al Filadelfia con la squadra al lavoro per il match col Genoa
1 min
Zapata di nuovo papà, è nata Daphne: fiocco rosa in casa Torino
Torino

Torino



TORINO - Fiocco rosa in casa Torino: è nata Daphne Zapata, figlia dell'attaccante granata Duvan. Il capitano granata godrà di un giorno libero e non prenderà parte all'allenamento della squadra a porte aperte al Filadelfia, dove sono accorsi circa 300 tifosi.

Torino verso il Genoa

Lo staff medico granata dovrà valutare le condizioni del portiere Israel e del laterale Pedersen, entrambi per un trauma contusivo, ed è assente Nkounkou. Il tecnico Marco Baroni confida di averli a disposizione in vista della sfida di domenica contro il Genoa allo stadio Olimpico Grande Torino.

