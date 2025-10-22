Zapata di nuovo papà, è nata Daphne: fiocco rosa in casa Torino

© LAPRESSE
TORINO - Fiocco rosa in casa Torino: è nata Daphne Zapata, figlia dell'attaccante granata Duvan. Il capitano granata godrà di un giorno libero e non prenderà parte all'allenamento della squadra a porte aperte al Filadelfia, dove sono accorsi circa 300 tifosi.
Torino verso il Genoa
Lo staff medico granata dovrà valutare le condizioni del portiere Israel e del laterale Pedersen, entrambi per un trauma contusivo, ed è assente Nkounkou. Il tecnico Marco Baroni confida di averli a disposizione in vista della sfida di domenica contro il Genoa allo stadio Olimpico Grande Torino.
