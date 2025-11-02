Baroni e l'espulsione in Toro-Pisa: "Non meritavo di essere mandato via". Sul derby con la Juve...

Dopo essere andato sotto di due gol, il Torino è riuscito a rimontare contro il Pisa , terminando la partita sul risultato di 2-2 . Da segnalare l' espulsione per proteste dell'allenatore granata Marco Baroni , che salterà quindi il derby della Mole contro la Juve . Al termine dell'incontro il tecnico del Torino in conferenza stampa ha quindi detto: " L'ho trovata eccessiva . Ho grande attenzione verso gli arbitri, sono una parte centrale e ho rispetto di loro. A volte però bisogna anche comprendere un allenatore, non mi sembrava una protesta eccessiva. Poteva darmi un giallo e dirmi stai buono... Mi è dispiaciuto , ero anche incavolato con Simeone che poteva calciare. Forse sono anche entrato in campo... Alla fine ci sta, starò più attento".

Torino, Baroni: "Juve? Servirà una partita straordinaria"

"È una gara che va rivista - ha continuato Baroni -. Siamo partiti benissimo, abbiamo azzannato la gara: avessimo segnato per primi, sarebbe stata un'altra partita. Abbiamo preso due gol in due azioni ma siamo stati bravi a rimanere in partita contro una squadra fisica. Avrei voluto cavalcare l'emotività e ho messo una punta all'intervallo, ma eravamo alla terza gara in una settimana. Speravo di trovare subito il gol, poi ci siamo rimessi con i tre centrocampisti. Ci è mancato il guizzo, non è facile ritrovare lucidità ed energia per portarla a casa". Sul derby contro la Juve ha poi aggiunto: "È una gara speciale, da ora ci pensiamo. Non sarà sufficiente una partita qualunque, ne servirà una straordinaria. Martedì apriamo il Filadelfia, dovremo arrivarci con convinzione".

Ilic, Vlasic, Maripan e non solo: le parole dei singoli

Baroni ha poi parlato della scelta di schierare Ilic al posto di Asllani: "Non uso il sistema delle gerarchie, è una forma di rispetto verso tutti i giocatori. Chi vedo meglio, gioca. Ilic ha fatto due buone partite, così come Asllani che è forte e lo abbiamo voluto: è arrivato che da tre anni non faceva partite di fila, ora ne ha fatte 10 in meno di due mesi. Per me devono diventare tutti i titolari, non si arriva in fondo alle stagioni con 12 giocatori. Vlasic è uscito perché volevo dare più energia in attacco inserendo due attaccanti e un trequartista. Maripan? Ha speso tanto, è stato un avvicendamento di energie. E comunque io voglio giocatori arrabbiati, non devono lanciarmi i confetti quando escono. Io devo gestire queste situazioni. Maripan è un giocatore fondamentale, ma loro lavoravano sulle transizioni e serviva maggiore freschezza dietro. Ho due attaccanti forti, ora aspettiamo Aboukhlal. Dovrò essere bravi a gestire le loro energie, come ho sempre detto parto dal gol. E questi giocatori possono farne".