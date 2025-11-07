Simeone, quanti gol alla Juve: c'è un tabù ancora da sfatare, ma può farlo con il Toro 

Una particolarità: se Simeone sa come far male alla Juve, se ha realizzato due doppiette per un totale di sei gol, il Cholito non ha però mai, in carriera, violato l’Allianz . È un obiettivo nell’obiettivo quello di trovare la rete in casa dei bianconeri, dopo averle tutte realizzate lontano dallo Stadium. Sicuramente a questa partita l’attaccante di Baroni arriva con una consapevolezza maggiore rispetto agli anni più recenti. Nel giro di poche settimane l’argentino ha conquistato la tifoseria granata, inserendosi nella maniera migliore, soprattutto con lo spirito giusto. Ancora prima di sbloccarsi - è successo contro la Roma nella prima vittoria del Torino in questo campionato - il Cholito ha saputo infatti diventare un punto di riferimento per una piazza capace di riconoscere non solo il talento, ma pure l’attaccamento alla maglia che da subito l’ex Napoli ha dimostrato di avere. E così quando sono arrivate anche le reti, importanti, decisive, il rapporto si è rinsaldato. Simeone ha ritrovato fiducia e quelle reti di cui un attaccante si nutre, la squadra ha ritrovato i risultati, il pubblico di fede granata un giocatore al quale aggrapparsi, dopo aver atteso un anno il ritorno di un altro punto di riferimento come Zapata. Oltre alla rete dell’Olimpico che aveva condannato la squadra di Gasperini, il numero 18 granata ha segnato anche alla Lazio, sempre in quello stesso stadio, l’Olimpico. Senza dimenticare la rete pesantissima, la prima al Grande Torino, contro il Napoli, una squadra con cui Simeone ha un legame fortissimo. Fino ad arrivare a quella più recente, col Pisa, che ha permesso alla formazione granata di tornare in partita prima del definitivo pareggio di Ché Adams. Ora il primo derby della Mole per lui che a Genova ne ha giocati due con la maglia rossoblù contro la Sampdoria, senza mai riuscire a segnare: un altro tabù da sfatare nella partita più attesa.

Toro, in vista del derby Baroni può recuperare anche Aboukhlal

Il Torino puntava a recuperare due giocatori nella settimana del derby. Il primo, Nkounkou, è tornato ad allenarsi con la squadra già martedì, sotto gli occhi dei tifosi che hanno seguito la seduta a porte aperte al Filadelfia. L’esterno ha partecipato alla partitella ed è uno dei candidati per la fascia sinistra. Il secondo, Aboukhlal, ha svolto ieri parte dell’allenamento in gruppo. Non è ancora completamente al 100%, ma dopo settimane in cui ha lavorato a parte è un passo avanti. Oggi dovrebbe rientrare completamente in gruppo: se così sarà potrà essere convocato per il derby, anche se per andare solamente in panchina (almeno inizialmente). Chi non si è invece ancora allenato con il resto dei compagni è Israel. Dopo la sfida col Napoli l’estremo difensore - oltretutto un ex della partita, pur non avendo mai esordito in prima squadra bianconera - si è sempre allenato a parte per poter smaltire una contusione al costato che non gli permette certi movimenti e di conseguenza che gli impedisce di essere a disposizione. Verrà provato ancora quest’oggi, ma al suo posto è pronto Paleari: il portiere ha giocato le ultime tre sfide di Serie A, contro Genoa, Bologna e Pisa, facendosi trovare pronto come già era accaduto poche settimane prima, nella sfida di Coppa Italia contro il Pisa. Oggi i granata vivranno la vigilia del primo derby stagionale e per molti - gli ultimi arrivati come anche Casadei e Biraghi che mai la scorsa stagione hanno incrociato la Juventus - sarà una novità. Al Filadelfia la squadra è pronta anche a ricevere la consueta visita del presidente Cairo, che come spesso accaduto nelle ultime settimane, incontrerà i calciatori a ventiquattro ore dalla sfida di campionato, in questo caso il derby. E sarà la seconda volta nel giro di pochi giorni, per il patron granata, che già dopo il pareggio col Pisa aveva annunciato che per caricare l’ambiente e dare il proprio contributo avrebbe fatto tappa al Filadelfia almeno due volte. È accaduto mercoledì, quando Cairo ha assistito all’allenamento, parlato col gruppo e pranzato con Baroni e i dirigenti, e succederà anche oggi, a ridosso di una partita che resta sempre attesa, nonostante un successo manchi ormai da 10 anni.