D'Aversa: "Partita ribaltata coi cambi. Futuro? Non ci penso". E Simeone lancia la sfida alla Juve

Al Grande Torino è tutto un altro Toro: la squadra di D'Aversa ribalta il Sassuolo e vince 2-1 , con il tecnico che tocca quota quattro vittorie in cinque gare casalinghe. Thorstvedt lancia i neroverdi, poi nel giro di tre minuti Simeone e Pedersen firmano la rimonta. Torna al successo il club granata, a secco di vittorie da quasi un mese dopo i due pareggi contro Cremonese ed Inter e la sconfitta rimediata nell'ultimo turno contro l'Udinese. Sconfitta per la squadra di Grosso, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Milan di Allegri all'ultima giornata. Al termine del match ha parlato il tecnico del Torino , Roberto D'Aversa .

D'Aversa: "Vittoria del gruppo e del suo lavoro quotidiano"

"Ho accettato questa sfida in un momento difficile, ma perché ho creduto fin da subito nel potenziale di questa squadra". Queste le parole di Roberto D'Aversa, allenatore del Torino intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria casalinga per 2-1 contro il Sassuolo. "Con più malizia avremmo potuto chiudere il primo tempo in vantaggio - ha analizzato il tecnico granata -. Abbiamo ribaltato la partita anche grazie ai cambi, ma questa è la vittoria di un gruppo e del suo lavoro quotidiano. Una partita non semplice, contro un Sassuolo ben allenato e preparato. Questo risultato casalingo è importante, al di là degli obiettivi che ci siamo posti - prosegue D'Aversa - Siamo il Torino e dobbiamo portare questa squadra dove gli compete. Stiamo facendo un percorso molto importante, con un gruppo che partecipa collettivamente con grande unità. L'ambiente allo stadio? I ragazzi hanno giocato un po' più spensierati senza pubblico, ma con loro avremmo fatto molto meglio, anzi, i tifosi sarebbero stati orgogliosi delle nostre prestazioni. Il mio futuro? Sono solo soddisfatto per l'abbraccio che ci siamo dati con i ragazzi a fine gara, al resto non penso", conclude D'Aversa.

Simeone: "Derby? Lo affronteremo con fame"

"Sono stato due volte infortunato e ho perso un po' di forma fisica, però in quest'ultimo periodo sono ripartito bene e sono felice della vittoria di stasera. Sono anche felice per il gol di Pedersen, spero che per lui sia il primo di tanti. Il derby? Lo affronteremo con fame e voglia di crescere, finendo nel migliore dei modi una stagione non semplice. Adesso affrontiamo il Cagliari in trasferta e poi ci concentreremo sulla sfida alla Juventus". Queste le parole di Giovanni Simeone, attaccante del Torino intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria casalinga per 2-1 contro il Sassuolo.

Accanto a lui Pedersen, autore della rete del decisivo 2-1: "Mi sento molto bene, finalmente ho segnato il mio primo gol in Serie A e sono felice per questo. Sono stato anche infortunato nell'ultimo periodo, quindi è bello tornare così".

Grosso: "Torino ci ha messo in difficoltà"

"Purtroppo abbiamo ancora dei momenti di calo nel corso delle partite, situazioni in cui oggi il Torino ci ha punito". Queste le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta esterna per 2-1 contro il Torino. "Nel primo tempo ci sono state tante occasioni ma anche diversi errori, mentre nella ripresa siamo stati bravi a trovare il gol salvo poi avere un blackout - analizza Grosso -. Peccato perché eravamo qui per fare risultato, ma abbiamo incontrato un Torino che è riuscito a metterci in difficoltà grazie alle grandi qualità offensive che ha. Volevamo proseguire il grande cammino che stiamo facendo, siamo mancati in attenzione su determinate situazioni. Sono tutte cose che ci servono per crescere e migliorare - conclude il mister neroverde -, sono comunque contento di quello che abbiamo fatto nonostante le ingenuità commesse".