Febbre da derby: Toro-Juve tutto esaurito e la Maratona ferma lo sciopero

C'è grande attesa per il derby della Mole che chiuderà la stagione di Torino e Juventus. Le due squadre si sfideranno domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, il club granata ha annunciato che il sold out è sempre più vicino. "Le Curve sono già esaurite, ma restano gli ultimi posti nei Distinti Sud e in Tribuna Laterale, riservati ai titolari Cuore Granata" si legge nella nota diramata dalla società del presidente Urbano Cairo. Per il derby, terminerà anche lo sciopero del tifo in curva Maratona: i gruppi organizzati hanno annunciato la loro presenza nel settore più caldo dello stadio dopo mesi di protesta.
Il programma del 38° turno di Serie A
Cinque gare in contemporanea domenica 24 maggio alle 20.45 nell'ultima giornata di campionato. La Lega Serie A ha garantito la contemporaneità delle squadre impegnate nella corsa Champions (Milan, Roma, Como, Juventus) e nella lotta salvezza (Cremonese e Lecce), gli ultimi verdetti da stabilire. Questa la programmazione completa delle gare. Fiorentina-Atalanta (venerdì 22/5 h. 20.45), Bologna-Inter (sabato 23/5 h. 18), Lazio-Pisa (sabato 23/5 h. 20.45), Parma-Sassuolo (domenica 24/5 h. 15), Napoli-Udinese (domenica 24/5 h. 18), Cremonese-Como (domenica 24/5 h. 20.45), Lecce-Genoa (domenica 24/5 h. 20.45), Milan-Cagliari (domenica 24/5 h. 20.45), Torino-Juventus (domenica 24/5 h. 20.45), Verona-Roma (domenica 24/5 h. 20.45).
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