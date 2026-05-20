Febbre da derby: Toro-Juve tutto esaurito e la Maratona ferma lo sciopero

C'è grande attesa per il derby della Mole che chiuderà la stagione di Torino e Juventus. Le due squadre si sfideranno domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, il club granata ha annunciato che il sold out è sempre più vicino. "Le Curve sono già esaurite, ma restano gli ultimi posti nei Distinti Sud e in Tribuna Laterale, riservati ai titolari Cuore Granata" si legge nella nota diramata dalla società del presidente Urbano Cairo. Per il derby, terminerà anche lo sciopero del tifo in curva Maratona: i gruppi organizzati hanno annunciato la loro presenza nel settore più caldo dello stadio dopo mesi di protesta.