Cioffi, conferenza Roma-Udinese: le parole su Thauvin, Lucca e Samardzic

Gabriele Cioffi ha parlato alla vigilia di Roma-Udinese : "Credo anche che la Roma non ci sottovaluterà, posso sperarci, ma non credo possa succedere. L'importante è sapere che atteggiamento ci servirà per giocare. Dobbiamo guardare a noi stessi, se sapremo soffrire potremo allora magari impensierire la Roma" ha esordito l'allenatore dei friulani in conferenza stampa.

Roma-Udinese, Cioffi su Tahuvin, Pafundi e Lucca

Cioffi ha poi aggiunto: "Non manca niente a Thauvin così come a Pafundi. Al momento Florian non fa parte delle mie scelte, ma dimostra ogni giorno di essere un campione in allenamento. Per lui la cosa più facile per lui sarebbe mollare, ha vinto un Mondiale, un Mondiale con le giovanili, cosa deve dimostrare ormai? Anche a Lucca non manca niente. Per me l'importante è che continuino a lavorare bene durante la settimana perché la cosa facile per chi non gioca è mollare".