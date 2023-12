Cioffi, Inter-Udinese: condizioni Success e scelta Lucca. E su Pafundi...

Replicare la prestazione contro il Verona ma con un risultato diverso. Gabriele Cioffi e l' Udinese hanno un obiettivo chiaro in testa in vista della trasferta di Milano contro l' Inter . A San Siro i friulani hanno trovato il successo già contro il Milan e vorrebbero replicare facendo lo sgambetto ai nerazzurri. Un match difficile e non soltanto perché contro ci sarà la prima della classe, ma anche e, soprattutto, per i tanti numeri positivi della squadra di Inzaghi. Ma "dobbiamo avere una paura sana" ha ribadito il tecnico in conferenza alla vigilia del match.

Inter-Udinese, conferenza Cioffi

Gabriele Cioffi ha fatto un passo indietro rispetto alla gara contro l'Inter: "Dopo Verona per due giorni non abbiamo fatto analisi perché dovevamo ripulire le scorie. Poi siamo andati a lavorare sul dettaglio. E' stato un pareggio doloroso e ci sono volutamente passato sopra senza lasciarlo da parte ma abbiamo ripresa con entusiasmo". E contro i nerazzurri: "Mi aspetto sacrificio, mentalità da difensori e gioco da attaccanti, altrimenti non faremo punti a San Siro. Non si andrà lì sapendo che le prendiamo, ma dovremo avere la sana paura di non prenderle e che ti tiene l'adrenalina alta".

Poi ha parlato dei singoli. Su Lucca: "Avevo bisogno di risposte da lui, contro il Verona era un test e l'ha superato alla grande. Non mi spaventa lanciare i giovani e l'ho già dimostrato. Lui deve imparare ancora tanto ma ha un talento innato". Sulle condizioni di Success: "Lo valuteremo nell'allenamento del pomeriggio e spero di essere messo in difficoltà". E sull'assenza di Bijol con il possibile passaggio a 4 in difesa: "Andrei contro 30 anni di storia, non mi prendo una responsabilità del genere. Masina arriva da un infortunio lungo, non l'ho visto bene i termini dicondizione. Nelle ultime due settimane sta andando molto forte, non lo vedo più come quinto ma come braccetto, l'atteggiamento c'è, deve solo trovare la miglior condizione". Sul centrocampo: "Per Samardzic sono tutte partite importanti. Lovric? Si sta allenando forte e ha dimostrato di potersi meritare la titolarità. Pereyra è un giocatore che cambia l'umore della squadra in positivo". In chiusura su Pafundi: "Riconfermo, è scelta tecnica".