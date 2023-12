Cioffi si leva i sassolini: "Udinese atomica! All'inizio non ero gradito..."

L' Udinese ritrova la vittoria e lo fa in grande stile con un 3-0 contro il Bologna di Thiago Motta : decisive le reti di Pereyra , Lucca e Payero . I bianconeri non vincevano dal 4 novembre, dalla sfida di San Siro contro il Milan . I friulani riescono così a fermare i rossoblù, che prima di oggi avevano perso soltanto due volte. Cioffi ha analizzato la partita al termine dei novanta minuti.

Udinese-Bologna, parla Cioffi

Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese ai microfoni di Dazn: "I ragazzi sono stati atomici. Venivamo da un percorso di buone prestazioni, ma con poche gratificazioni. Questa vittoria l'abbiamo voluta, è stato un parto. Andare contro l'emozioni non è stato facile, ma se lo staff fosse stato depresso lo sarebbe stato anche la squadra. Okoye? Ho la fortuna di avere due portieri forti, non avevo dubbi su di lui. Per la prima volta ho visto tutti insieme, forse all'inizio non ero quello gradito. Lucca? Ha margini di miglioramento, ma deve continuare ad andare forte, perché sono pronti a rubargli la maglia da titolare. Stiamo creando qualcosa di bello e ce lo vogliamo tenere stretto con umiltà e lavoro. Noi siamo degli attori che riflettono il grande spirito dei tifosi ed è fondamentale percepire l'entusiasmo della città".

Le dichiarazioni di Lucca

L'attaccante ha parlato della sfida rispondendo alle domande di Dazn: "In un periodo difficile come l'ultimo appena trascorso siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a tenere gli occhi sul lavoro. Siamo arrivati a questa partita dopo settimane difficili, ma nonostante i risultati abbiamo continuato a lavorare. Siamo rimasti uniti, sappiamo che non dobbiamo mollare, adesso pensiamo ad affrontare la Lazio e conquistare altri punti. Il gol? Quando Lovric ha tirato ho pensato fin da subito che quel pallone potesse arrivare per poterlo spingere in porta. Sto lavorando per aiutare molto la squadra, resto concentrato e se continuerò così sono sicuro che arriveranno buoni risultati".